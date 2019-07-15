14 июля около 14:50 на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шамкир» Государственной пограничной службы (ГПС) произошел инцидент между гражданами Грузии и пограничным нарядом Азербайджана. Об этом говорится в заявлении ГПС.

Как уточнили в ведомстве, в связи с этим были приняты неотложные меры, инцидент был предотвращен в кратчайшее время. Личный состав ГПС обеспечил безопасность на территории.

Сообщается, что между пограничниками Азербайджана и Грузии была проведена встреча, инцидент был совместно расследован, были обсуждены меры по предотвращению в будущем подобных случаев.

Minval.az