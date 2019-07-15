Встрече обучающихся в Германии грузинских студентов с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхене завершилась небольшим инцидентом. По информации Грузия Online, представители администрации президента назвали их невеждами и необразованными после того, как президенту были заданы вопросы относительно жесткого разгона полицией акции протеста в Тбилиси, в результате чего 240 человек пострадали, а двое потеряли глаз.

Президента разозлили эти вопросы, она вышла из себя и даже не попрощалась с участниками встречи. Представители администрации президента же назвали студентов невеждами и необразованными.

«Президент так вышла из себя, что даже не попрощалась. Мы были шокированы», — заявил участник встречи Георгий Химшиашвили.

Следует отметить, что студенты встретили президента символической акцией, прикрыв правый глаз, чем поддержали молодых людей, пострадавших в ходе разгона акции в Тбилиси.

Minval.az