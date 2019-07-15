Причиной падения ветки 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов, в результате которого пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, стали плохие погодные условия, говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, по заключению специалистов, причиной падения ветки стали неблагоприятные погодные условия. Согласно результатам первичного исследования, упавшая ветка была здоровой и не была подвергнута высыханию и какому-либо физическому воздействию.

Ведомство напоминает, что с 12 июля в регионе скорость ветра составляла 8-12 м/с, в частности, 14 июля за три часа выпали осадки, превышающие месячную норму на 54%.

«Для определения возможных вирусных или биологических процессов, пробы с упавшей ветки направлены в судебно-биологическую и судебно-трасологическую экспертизу. Проведение экспертизы поручено центру судебной экспертизы министерства юстиции. К ним привлечены специалисты министерства экологии и природных ресурсов»,- говорится в сообщении генпрокуратуры.

По факту продолжается разбирательство.

Minval.az