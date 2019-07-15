Фанаты кинофраншизы о спецагенте Джеймсе Бонде отреагировали на новость о том, что в 25-й части шпионской саги роль агента 007 исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. Поклонники фильма высказались об этом в социальных сетях.

Так, пользователь с ником Sedds написал в Twitter: «Надеюсь, мой папа этого не увидит. Он будет очень расстроен». «А могут эти сильные, красивые и независимые женщины создавать свои собственные иконы и перестать пытаться переделать под себя оригинальных мужских персонажей?» — высказался юзер Will Matthews.

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Некоторые любители фильмов о Бонде предложили женщинам снять совершенно новую картину, а не менять уже существующие. Например, Jayden написал: «Просто сделайте другой фильм с женщиной. Прекратите разрушать классику!‏» «Проблема в названии. Если ведущая роль досталась женщине, то это больше не «Джеймс Бонд»», — подытожил graham robinson.

Пользователь Robert The Bruce ‏выложил коллаж, подпись к которому гласит: «Скоро: фильмы Disney в кинотеатрах твоей страны».

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