По информации министерства внутренних дел Грузии, на участке комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) имел место небольшой инцидент между местными жителями и азербайджанскими пограничниками, однако ситуация своевременно разрядилась и сейчас на месте совершенно спокойно.

Как сообщили изданию «ИнтерпрессНьюс» в МВД, начато изучение факта.

«Призываем общественность, гражданские группы, дать возможность работать в спокойной обстановке комиссии по делимитации границы, чтобы мы могли своевременно достичь соглашения», — сообщили в МВД.

При этом ни МВД, ни МИД Грузии не стали комментировать информацию о том, что якобы вынесены иконы из монастыря Удабно.

По информации местного гида, азербайджанские пограничники якобы вынесли иконы из храма Удабно и передали грузинским пограничникам. По его словам, из-за этого вчера накалилась ситуация между местным населением и азербайджанскими пограничниками.

Minval.az