Международная группа физиков обнаружила два новых возбужденных состояния прелестного бариона. В исследовании принимали участие российские ученые вместе с представителями Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом пишет Газета.ru.

Исследователи объявили об открытии новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион).

Последующая работа необходима для однозначной интерпретации данного открытия.

«Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель», — отметили ученые.

Открытие было сделано в рамках эксперимента LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) на Большом адронном коллайдере. Оно было направлено на уточнение кварковой модели, необходимое для понимания составляющих нашей Вселенной.

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