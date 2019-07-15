В Британии власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ минюста страны.
Как отмечается, руководство тюрем в том числе будет выдавать заключенным ключи от их камер, чтобы они смогли больше времени провести за их пределами.
Кроме того, за достойное поведение осужденные смогут надеяться на более продолжительные свидания, а также регулярнее ходить в спортзал и выбирать время похода в душ.
Уточняется, что некоторые заключенные получат разрешение закрывать двери своей камеры тогда, когда им этого захочется.