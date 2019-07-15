Эмин Агаларов стал новым владельцем журнала ОК!.

Эту информацию РБК подтвердил сам бизнесмен. По его словам, сделка будет финализирована в течение ближайшего времени.

Сейчас свидетельство о регистрации печатного СМИ ОК! оформлено на АО «АС Рус Медиа», которое также выступает учредителем и издателем российской версии Forbes. По словам Агаларова, «АС Рус Медиа» передаст ему вместе с журналом товарный знак ОК!, сайт издания и команду. Свидетельство о регистрации СМИ будет переоформлено на новое юрлицо.

Вадим Верник, главный редактор ОК!, останется на своем посту, редакционная политика еженедельника не изменится, пообещал Агаларов. Финансовые условия сделки он не раскрыл.

Владельцем бренда ОК! сейчас является британская медиагруппа Reach, которая издает в том числе таблоиды Mirror и Daily Star. По лицензии Reach журнал ОК! помимо России издается еще в 14 странах — в Болгарии, Китае, Японии, Монголии, Латвии, Грузии и других. Представитель Reach на запрос РБК не ответил.

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев. Сам бизнесмен пояснял, что его «интерес связан исключительно с Forbes, поэтому OK! в самое ближайшее время будет продан».

«На мой взгляд, Эмин Агаларов — идеальный собственник с точки зрения рынка и перспектив развития журнала», — прокомментировал сделку в пятницу, 12 июля, Мусаев. У Агаларова есть активы в медиаиндустрии: под брендом «Жара» работают радиостанция и телеканал, выпускается журнал, в Баку проходит ежегодный музыкальный фестиваль. В 2016-м вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым первый вице-президент Crocus Group запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве. Под сценическим псевдонимом Emin Агаларов, как указано на сайте Crocus Group, «выступает с концертами по всему миру».

Minval.az