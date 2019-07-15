Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.

Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.

GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию $2,75 млрд, отмечает «Интерфакс».

Minval.az