Турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал заявление о сделке с российской стороной о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Эрдоган заявил, что эта сделка является важнейшим соглашением в истории современной Турции.

Он признался, что это соглашение и С-400 помогают стране обеспечить мир и безопасность. Однако, он подчеркнул, что турецкая сторона не планирует начинать никакие войны.

«Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», — добавил Эрдоган.

Эрдоган также заявил, что поставки С-400 в Турцию из России могут завершиться к апрелю 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также выразил надежду на то, что часть работы по установке С-400 закончится к концу этого года.

Эрдоган отметил, что полностью поставка может завершиться к апрелю 2020 года.

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