Командующий иранской армией Абдоль-Рахим Мусави на военном параде в Тебризе заверил, что Иран не станет первым начинать вооружённый конфликт, но при этом страна готова отразить любое нападение.

«Мы не начнём первыми войны, но в случае агрессии не ограничимся только оборонительными действиями… Наш ответ на любое нападение внешнего противника будет для него сокрушительным, иранская армия обрушит на него всю свою мощь», — цитирует Мусави RT со ссылкой на телеканал Al Alam.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы Ирана находятся в постоянной боеготовности в связи с неблагоприятной международной обстановкой.

По словам Мусави, иранская армия обладает достаточно мощным потенциалом для отражения любой внешней агрессии.

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