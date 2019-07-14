Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что влияние со стороны Соединённых Штатов мешает проявлению истинной украинской политики.

«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны», — написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Он выразил сомнение, что новая власть на Украине сможет решить какие-то внутренние вопросы в стране «без оглядки на Вашингтон».

Ранее Медведчук заявил, что предложение лидера Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата и привлечении к участию в переговорах США имеет мало шансов на успех на фоне ситуации в мире.

Отметим, что Виктор Медведчук является кумом Путина.

Minval.az