В Париже 14 июля традиционно отмечается День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

В центре города на площади Шамп-Элизе прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

Сторонники движения «желтых жилетов», которые собрались на площади, освистали президента. Полиция заявила, что задержано более 150 человек за участие в незаконной демонстрации, в том числе двое лидеров «желтых жилетов».

В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

В этом году в своей речи президент обратился к специально приглашенным европейским лидерам с призывом об укреплении военного сотрудничества в рамках Европейского союза.

На параде присутствовали Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и новый президент Европейского совета Шарль Мишель.

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