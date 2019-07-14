Дженнифер Энистон, как выяснилось, бросила Мэттью Перри один на один с его проблемами. Известно, 49-летний актер переживает тяжелый период в жизни. Он лечится от депрессии и зависимости. На этом фоне ему особенно нужна поддержка друзей, но те отвернулись от него.

Не так давно в зарубежной прессе появились сообщения, что Энистон якобы связалась с бывшим коллегой по культовому сериалу «Друзья» и предложила ему свою помощь. «Актриса переживает за Мэттью. Он был рад, что оказался нужен кому-то», — сообщали СМИ. Но оказалось, что эта информация попала в прессу из ненадежных источников. Другими словами, новость о том, что Дженнифер занялась спасением Мюттью оказалась выдумкой желтой прессы.

Фанатов сильно беспокоит то, как сейчас выглядит Перри. Недавно его засняли во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Красавчик Чендлер шокировал поклонников переменами в своем внешнем виде. Он обрюзг и перестал следить за собой. Актер был одет в растянутую, покрытую пятнами майку, из-под которой выпирал живот, и бесформенные спортивные штаны. Его лицо выглядело отекшим и было покрыто неаппетитного вида щетиной. А ногти на руках были отросшими и грязными…

Если верить расследованию западных журналистов, Энистон даже не пыталась связаться с актером, не говоря уже о предложении бескорыстной помощи. Говорят, что у актеров уже давно испортились отношения. Из всего состава «Друзей» Энистон поддерживает общение только с Лизой Кудроу и Кортни Кокс, отмечает издание 7Дней.

Minval.az