Турция может выйти из НАТО из-за ситуации с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, что является огромной победой президента России Владимира Путина, пишет «Лента.ру» со ссылкой на немецкий журнал Focus Online.

По мнению эксперта Томаса Егера, Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Турции из-за ее сделки с Москвой. Анкара, в свою очередь, может отреагировать выходом из военно-политического блока, полагает он.

«Для альянса это будет огромной геостратегической потерей», — пишет Егер.

Профессор поясняет, что исход этого конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего. Однако даже в случае отказа Анкары от радикальных решений, «клин в НАТО уже вбит», подчеркивает он.

Благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, заключает Егер.

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