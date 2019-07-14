По меньшей мере 45 человек погибли и 28 получили ранения в результате наводнений и оползней в Непале, вызванных проливных дождями.

Муссонные дожди не прекращаются на территории Непала уже несколько дней, отмечает «Анадолу».

31 человек считается пропавшим без вести. Дороги к многим городам в Непале блокированы, повреждены вышки и базовые станции связи.

Силам безопасности Непала удалось спасти более одной тысячи человек. Свыше 10 тысяч человек эвакуировано. Власти Непала призвали жителей поселков у рек перебираться в безопасные районы.

Minval.az