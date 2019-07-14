По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье во время участия в последнем в текущем году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом, как передает ТАСС, говорится в публикации Красного Креста Наварры в Twitter.

По его информации, три человека пострадали в результате удара рогами. Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени и длился чуть менее трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля. В ходе праздничных мероприятий прошли многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Центральным мероприятием считаются именно забеги с быками (энсьерро).

В дни, когда проходит энсьерро, в Наварру съезжаются туристы, чтобы посмотреть на соревнование, в ходе которого сотни людей бегут по узкой улице от выпущенных из загона быков.

Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те, кто не хочет участвовать в энсьерро, могут наблюдать за зрелищем из безопасного места.

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