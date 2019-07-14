Актер Жан-Поль Бельмондо, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр удостоены главной награды Франции — ордена Почетного легиона. Списки награжденных опубликованы в воскресенье в официальном вестнике Journal Officiel. Всего лауреатами различных степеней ордена стали 423 человека., сообщает РИА-Новости

Согласно списку, представленному министерством культуры, Жан-Поль Бельмондо и актриса Клаудия Кардинале удостоены высокого звания высшего офицера. Автор знаменитой на весь мир электронной музыки Жан-Мишель Жарр стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла — офицером.

Наградой отмечены и бывшие участники Движения Сопротивления: высшую степень награды, Большой крест, получила Жаклин Флёри. Она возглавляет Ассоциацию депортированных и интернированных бойцов Движения Сопротивления, ведет активную работу по борьбе с расизмом. Аналогично награжден и еще один борец против нацизма — Жан Налли, спасавший евреев от концлагерей в годы оккупации.

Отмечены и те, кто ведет борьбу против терроризма. Кавалерами ордена стали муниципальный полицейский и один из граждан Страсбурга. В декабре 2018 года они вступили в противоборство с вооруженным террористом, от рук которого погибли пять человек, 11 были ранены. Орден степени высшего офицера получила Франсуаз Рюдецки, создательница организации помощи жертвам террора SOS Attentats.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке стал рыцарем ордена за «особые заслуги перед отечеством». Песке, десятый по счету астронавт страны, — очень популярная личность во Франции. Он ведет большую работу по пропаганде космонавтики, защите окружающей среды. В это воскресенье, как и в прошлом году, он в качестве второго пилота самолета участвует в Париже в военном параде в честь Национального праздника.

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