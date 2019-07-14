Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом заявил, что Иран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».

«Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом — ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах», — передает иранское агентство Mehr.

По данным агентства, касаясь задержания властями британского Гибралтара танкера Grace 1, Зариф «призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера».

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