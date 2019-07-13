Бундестаг требует от канцлера Германии Ангелы Меркель пройти процедуру медицинского осмотра. Об этом сообщил депутат немецкого парламента Пётр Быстрон, чьи слова приводит «Комсомольская правда».

— Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) может столкнуться, если болезнь усилится, — сказал Быстрон.

По словам парламентария, в Бундестаге ходят разные предположения о причинах дрожи канцлера: от злоупотребления алкоголем до болезни Паркинсона.

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