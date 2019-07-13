Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.

«Чтобы обеспечить развитие и укрепление нашего космического потенциала, в сентябре в рамках военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование», — заявил Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец.

В сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что считает необходимым увеличение инвестиций в военно-комическую отрасль с целью предотвращения конфронтаций в околоземном пространстве. Закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году.

Minval.az