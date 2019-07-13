В Британии назвали условия освобождения задержанного иранского танкера. Глава МИД Джереми Хант потребовал от Тегерана гарантий того, что судно не отправится в Сирию.

«Только что поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Беседа была конструктивной. Я заверил его, что наша обеспокоенность заключалась в месте назначения нефти, а не в ее происхождении. Британия будет способствовать освобождению судна, если мы получим гарантии, что оно не пойдет в Сирию после соблюдения надлежащей процедуры в судах Гибралтара», — написал Хант в Twitter.

По словам британского министра, его иранский коллега заявил, что Тегеран хочет решить проблему с танкером и не желает эскалации конфликта.

Ранее в Гибралтаре отпустили под залог экипаж иранского нефтеналивного судна.

В начале июля британские морпехи задержали у берегов Гибралтара танкер Grace One, принадлежащий Ирану. Экипаж обвинили в доставке нефти в Сирию, которая находится под санкциями Запада.

Minval.az