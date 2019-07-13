Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал «Комсомольской правде» сообщения о том, что он якобы имеет тайный заработок в России.

Ранее актер Борис Клюев заявил, что артист регулярно выступает на корпоративах в России, а в контрактах якобы есть пункт о том, что никто не должен знать о его приезде.

Кикабидзе заверил, что был в последний раз в России в 2008 году. После войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей.

«Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация», — пояснил певец.

Вместе с тем он заявил, что разделяет политику и народ. Поэтому он «всегда готов петь для русских, но не в России».

Minval.az