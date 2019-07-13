Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Anadolu в субботу.

«Когда запрос Турции о приобретении (американских ЗРК) Patriot не нашел ответа, конечно же, Турция будет искать другие пути, чтобы обеспечить свою безопасность, и она будет делать это и дальше – это ее право. А сенат пусть посмотрит, где находится Турция, на ее стратегическое положение в регионе. Обеспечить свою безопасность внутри страны и за ее пределами – необходимость, и она обязана принять меры», — сказал Кылычдароглу, комментируя приобретение Анкарой ЗРК С-400.

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