Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента РФ Владимира Путина в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Об этом РИА Новости заявил сам Аджар в субботу.
Накануне Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог», — сказал собеседник агентства.
Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для Путина. Готов был и просто так, но тут и повод нашелся — начало поставок С-400.
Новая программа России: ЗРК в обмен на продовольствие. И победим, и поедим pic.twitter.com/W75i1zlWov
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 июля 2019 г.