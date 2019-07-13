Первая из шести французских атомных подводных лодок нового поколения Барракуда покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет.

В церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.

Первую из шести лодок Барракуда назвали Сюффрен – в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года, передает портал «Korrespondent.net».

«Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это – Сюффрен», – сказал на церемонии президент Макрон.

Барракуды – многоцелевые атомные подводные лодки. Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке. Стоимость программы превышает 9 млрд евро.

Сюффрен будет обеспечивать безопасность своих «старших братьев» – ядерным ракетоносцам типа Триумфан, и будет сопровождать флагман французских ВМС авианосец Шарль де Голль. Также он будет отслеживать подводные лодки противника и собирать разведданные.

Minval.az