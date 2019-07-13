Силы безопасности Афганистана ликвидировали боевиков, напавших на отель в афганском городе Калайи-Нау.

В субботу несколько человек атаковали гостиницу на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Радикальное движение «Талибан» заявило об ответственности за атаку, передает РИА Новости.

Представитель МВД сообщил, что силовики ликвидировали трех боевиков, ещё двое были задержаны. По меньшей мере восемь представителей сил безопасности погибли, семеро получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки.



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