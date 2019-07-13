Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы «Зона 51» в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Военная база «Зона 51» в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом, сообщает РИА Новости.

«Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход», — пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Организаторы также предлагают участникам бежать «как Наруто, чтобы опередить пули», следуя уникальному стилю главного героя японского аниме «Наруто», который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.

В прошлом месяце издание Politico сообщило, что сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.

Minval.az