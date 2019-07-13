Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о похищении двух его соратников режимом действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщается на странице Гуайдо в Twitter.

По его словам, соратники режима Мадуро похитили двух оппозиционеров Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые находились в Каракасе и защищали семью лидера оппозиции.

«Режим похитил членов моей команды Санчеса и Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо», — говорится в заявлении Гуайдо.

Régimen cobarde secuestra a miembros de mi equipo Erick Sánchez y Jason Parisi que estaban en Caracas resguardando a mi familia mientras me encuentro en Trujillo. La naturaleza del régimen, su temor, divisiones y contradicciones son el mayor obstáculo para una solución pacífica. — Juan Guaidó (@jguaido) July 13, 2019

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