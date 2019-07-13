Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает РИА Новости.

Поставки С-400 в Турцию начались накануне. После сборки комплексы введут в эксплуатацию.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Cумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Анкара отказалась от закупки С-400 и взамен них приобрела американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Minval.az