Британский политик Тереза Мэй впервые заявила, что не будет скучать по работе премьер-министром Великобритании.
Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, во время проживания на Даунинг-стрит она редко чувствовала себя дома.
«Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы», — сказала Мэй.
Она подчеркнула, что будущему премьеру придется столкнуться со сложностями работы.
«Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране», — утверждает Мэй.