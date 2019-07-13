Британский политик Тереза Мэй впервые заявила, что не будет скучать по работе премьер-министром Великобритании.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, во время проживания на Даунинг-стрит она редко чувствовала себя дома.

«Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы», — сказала Мэй.

Она подчеркнула, что будущему премьеру придется столкнуться со сложностями работы.

«Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране», — утверждает Мэй.

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