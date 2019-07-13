В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет DW со ссылкой на немецкое издание Die Welt. Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.

Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).

Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.

Minval.az