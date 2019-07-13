Министр труда США Алекс Акоста объявил об отставке, сообщает CNN. Он объяснил свой уход давлением из-за дела миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми. В 2008 году Акоста работал федеральным прокурором Майами и участвовал в обсуждении сделки со следствием, которая позволила Эпштейну избежать уголовного преследования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен работой Акосты на посту министра труда; по словам Трампа, отставка была личной инициативой Акосты.

Джеффри Эпштейна задержали 7 июля в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси. Его обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину.

В 2007-2008 годах его уже пытались привлечь к ответственности за эти преступления, но тогда миллиардер заключил сделку со следствием. Он признал вину и провел 13 месяцев в тюрьме. Уголовное дело против него прекратили.

Minval.az