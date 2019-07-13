В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил «Интерфаксу» источник в авиапроме.

«ОКБ Сухого приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолёты Су-35», — сказал собеседник агентства.

По его словам, эти работы проводятся совместно с корпорацией «Иркут», серийно выпускающей истребители Су-30СМ.

«Испытательные полёты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году. По итогам выполнения ОКРа, соответственно, будет принято решение — стоит ли оснащать этим двигателем все строевые истребители данного типа», — добавил собеседник агентства.

Высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале корпорации «Иркут» (обе компании входят в ОАК).

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработан ОКБ Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Он представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором. Двигатель устанавливается на самолетах типа Су-35.

Улучшение характеристик двигателя достигается за счет применения нового компрессора низкого давления с увеличенными расходом воздуха и к.п.д., а также новой турбины с более эффективной системой охлаждения лопаток.

Minval.az