Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами, пишет JAMA Cardiology.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о 5869 жителях Северной Финляндии, которые умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами.

Выяснилось, что у 1322 имелись рубцы на сердце, которые указывают на сердечные приступы, произошедшие задолго до гибели. Люди не заметили этого и не обращались к врачам, так как были уверены, что с их здоровьем все в порядке.

По словам ученых, симптомами тихих сердечных приступов являются тошнота, чрезмерная потливость, расстройство желудка, мышечная боль, онемение рук и ног, головокружение, внезапная усталость, а также дискомфорт в области груди.

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