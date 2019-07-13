Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой комитета по вооружённым силам США.

«Мы призываем президента Трампа ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам Америки через санкции», — говорится в обращении.

RT отмечает, что сенаторы также призывают Пентагон на фоне приостановки поставки Турции F-35 прекратить участие Анкары в программе F-35.

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