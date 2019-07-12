Министерство национальной обороны Турции распространило фотографии первой партии элементов российских зенитных ракетных систем С-400.

Фотографии ведомство разместило в Twitter. На них запечатлены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из комплекса С-400.

Ранее первые компоненты ракет С-400 были доставлены на военную базу в провинцию Анкара, отмечает RT.

Minval.az