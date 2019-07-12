Жители Телави и Гурджаани проводят акцию и выступают против слов генерального директора «Рустави 2» Ники Гварамия о вине.

На акции в основном находятся виноградари. По их словам, Гварамия оскорбил Кахети и грузинское вино, сообщает Первый канал Грузии.

Участники акции перекрыли дорогу.

В передаче «Акценты» генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил: «Черт с Боржоми и с вином! Это что получается, теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то Боржоми, вино и Набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все три! Мне плевать! Вы конечно извините, но мы страна или какой-то торговый объект?».

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