Турецкая логистическая компания Pasifik Eurasia Logistics планирует начать в сентябре первые грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Pasifik Eurasia Logistics договорилась с российским АО «РЖД-Логистика» о создании совместного предприятия для развития логистических маршрутов доставки грузов по железной дороге БТК.

Член правления турецкой компании Ислам Шахбандаров сообщил агентству «Анадолу», что соответствующий меморандум был подписан между Pasifik Eurasia Logistics и российским АО шестого мая.

По его словам, создание СП нацелено на дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Россией и Турцией.

Основной задачей СП станет привлечение грузов в России и Турции для перевозок по БТК, отметил член правления.

«Объем грузоперевозок между Россией и Турцией в настоящее время составляет 40 миллионов тонн. Из них 80 процентов грузоперевозок осуществляется по морю, 20 процентов — по суше. До настоящего времени грузы между Россией и Турцией по железной дороге не транспортировались. Сотрудничество с компанией «РЖД-Логистика» способствует торговле малых и средних предприятий как в странах региона, так и в Турции», — сказал Шахбандаров.

По его словам, развитие железнодорожных перевозок окажет позитивное влияние на торговлю со странами Центральной Азии.

По прогнозам, объем грузоперевозок между Россией, Турцией и Грузией по железной дороге за два года достигнет 500 тысяч тонн, отметил член правления.

«За полтора года грузоперевозки по БТК составили 140 тысяч тонн. Наша цель — довести этот показатель за год до одного миллиона тонн, а в среднесрочной перспективе – до пяти миллионов тонны. Одним из самых быстрых путей достижения поставленных целей в торговле между Россией и Турцией является развитие альтернативной логистической цепочки. Это внесет весомый вклад в занятость в регионе и экспорт Турции», — сказал Шахбандаров.

По его словам, целью компании является бесперебойная доставка грузов по железной дороге из России до Мерсина. Также планируется поставлять на север России продукцию машиностроения, произведенную в Турции.

Первый заместитель генерального директора АО «РЖД-Логистика» Эдуард Алырзаев сообщил, что товарооборот между Россией и Турцией растет с каждым годом.

«Необходимо искать новые пути и обеспечить новые возможности для увеличения товарооборота между странами. Совместная деятельность должна сопутствовать совместным успехам», — сказал Алырзаев.

Minval.az