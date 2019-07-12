Японская поп-исполнительница Маю Томита подала в суд на правительство из-за того, что, по ее мнению, полиция сделала недостаточно, чтобы защитить ее от покушения мужчины по имени Томохиро Ивазаки, этом сообщает CNN.

Маю Томита подала иск в окружной суд Токио в среду, 10 июля, требуя возмещения убытков в размере 76 миллионов иен (701 400 долларов) со стороны столичного правительства, ее бывшего агента и напавшего на нее в 2016 году Томохиро Ивазаки, который нанес певице 61 ножевое ранение.

Нападение на артистку произошло недалеко от здания, где проходил ее концерт. По словам Маю Томита, перед покушением она заявила в полицию о том, что получила 140 уведомлений, включающих сообщения с угрозами смерти, от Томохиро Ивазаки. Мужчина решил убить девушку после того, как она отказалась выйти за него замуж и вернула ему все подарки.

Адвокат певицы заявил, что преступление легко было предотвратить, если бы полиция предприняла действенные меры. Он отметил, что после нападения у артистки начались проблемы со зрением, кроме того, она была подвержена посттравматическому стрессу.

Томохиро Ивазаки был осужден за попытку убийства и приговорен в феврале 2017 года к 14 годам и шести месяцам лишения свободы.

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