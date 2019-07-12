Китай намерен ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайваню, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Ради обеспечения государственных интересов, Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Ранее стало известно, что госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллионов долларов.

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