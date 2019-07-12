НАТО «глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400».

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Анкарой первых российских систем.

«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь [Йенс Столтенберг] ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой», — сообщили в пресс-службе.

Minval.az