Робот LEMUR, разработанный инженерами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), прошел финальные полевые испытания в Долине Смерти, штат Калифорния, пишет Engadget.

JPL отправила последнюю версию LEMUR на обрыв ранее в этом году. ИИ-робот выбрал свой собственный маршрут, использовав сотни маленьких рыболовных крючков, встроенных в каждый из его 16 пальцев, чтобы подняться.

Робот достиг своей цели и смог найти окаменелые фрагменты водорослей, которые когда-то населяли море, некогда расположенное в этом районе.

Этим окаменелостям около 500 миллионов лет, что доказывает способность робота обнаруживать признаки прошлой жизни — важная возможность для машин, исследующих другие планеты.

Хотя сам проект LEMUR завершен, он вдохновил и дал начало другим инициативам в области роботизированного скалолазания, которые уже находятся в разработке.

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