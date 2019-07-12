Лидер «Машины времени» в интервью Ксении Собчак рассказал про отношения с властью, травлю и гонорары.

Газета «Салiдарнасць» публикует самые интересные высказывания Андрея Макаревича.

— На протяжении всей своей жизни я говорил ровно то, что хотел. …Я и сейчас никогда не иду ни на какой конфликт (с властью — прим. «С»). Я до сих пор наивно полагаю, что если мы живем, как считает наш президент, в свободной стране, мое не только право, но и обязанность говорить о том, что мне в нашем устройстве нравится, а что — нет.

— То, как нас поливали в 1979 и 1982 году, это, на удивление, одинаково, что заставляет думать, что в общем-то ни черта не меняется. Я достаточно эмоциональный человек. И может быть, иногда надо два дня подумать, а потом уже говорить или не говорить. Ну, вот не сдерживаю себя. И мне кажется, что абсолютно прав. Потом посмотришь через два дня — прав, так же и думаю.

— Выдергивается какая-то фраза и тут же проецируется на россиян. А я что, с Марса прилетел? Не россиянин? «Макаревич назвал россиян идиотами». Я не про россиян говорил, а про население планеты Земля. И там это черным по белому написано

— Ну, черт возьми, давайте станем великими, а потом будем гордиться. Для этого надо перестать дурака валять. Деньги тратить на науку, производство, медицину, образование, а не на ракеты, и через 10 лет начать жить лучше всех, тогда будет чем гордиться. Нет, мы будем надувать щеки. Ну, давайте.

— Счастливы те люди, которые не знают, кто у них президент. …Я помню, как в начале своего правления Путин заполнял анкету, и в графе «профессия» он написал «услуги населению». Очень правильно.

— В советское время при отсутствии соцсетей после статьи «Рагу из синей птицы» «Комсомольская правда» получила чудовищное количество писем в поддержку, они совершенно этого не ожидали. И я этого не ожидал. Но поскольку у меня там были друзья среди корреспондентов, они говорили: «Мы во дворе жжем их мешками, их некуда девать». И они испугались.

А сейчас я получаю огромное количество писем, если что-то происходит, с поддержкой в интернете. И слава Богу, я уже научился среди тех, кто меня ругает, отличать людей настоящих от искусственных, и тех, кто работает за деньги.

— Деньги музыканты «Машины времени» получают все одинаковые, включая меня. Мы на сцене делаем одну и ту же работу, и нагрузка у нас одинаковая.

Сессионные музыканты, которые работают значительно меньшее время, получают меньше, а три музыканта «Машины времени» (которые играют в группе давно — прим. «С») получают на равных.

— На свадьбах, днях рождениях, бар-мицвах и прочих семейных радостях мы не выступаем. Исключение может быть, если это юбилей нашего близкого друга. Мы бесплатно там сыграем.

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