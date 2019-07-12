Две могилы на ватиканском историческом Тевтонском кладбище, вскрытые в поисках останков пропавшей в 1983 году девушки, оказались пусты. Об этом сообщил в четверг временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, передает ТАСС.

«В ходе операции не было обнаружено никаких человеческих останков, ни погребальных урн», — сообщил Джизотти. Он напомнил, что сотрудники Ватикана вскрыли две могилы в рамках расследования обстоятельств исчезновения 15-летней Эмануэлы Орланди — дочери ватиканского подданного, пропавшей без вести более 30 лет назад. Ранее ватиканский трибунал удовлетворил соответствующее требование родственников Орланди. Поводом для такого обращения послужило полученное анонимное письмо, в котором содержалась фотография статуи ангела на ватиканском кладбище с припиской «Ищите там, куда указывает ангел». В результате выяснилось, что захоронение XIX века открывалось по меньшей мере один раз, а дата установки статуи не соответствует той, что указана на плите.

Джизотти добавил, что с целью прояснения деталей будут изучаться документы о проведенных на кладбище работах в конце XIX века, а также в 1960-70 годах.

В могилах, которые вскрыли, были похоронены немецкие принцессы: София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, и Карлотта Федерика Мекленбургская, которая скончалась на четыре года позже. Однако ни в одном из захоронений не нашли человеческих останков — на праха принцесс, ни тела Орланди.

История об исчезновении девочки-подростка давно будоражит умы любителей заговоров. Она с течением времени породила множество версий, связывающих папское государство с Италией того времени, в частности, с «темными пятнами» в деятельности ватиканского банка ИОР (Институт религиозных дел) и с загадочной смертью в 1982 году в Лондоне Роберто Кальви, которого называли «папским банкиром». Многие считали, что он был связующим звеном между Ватиканом и боссами сицилийской мафии «Коза ностра», от рук которых Кальви и погиб — его тело обнаружили под лондонским мостом. Звучало, в частности, предположение, что и Орланди могла жить в Лондоне за счет Ватикана.

Ее останки уже и ранее искали в чужих могилах. Так, в 2012 году было эксгумировано тело главаря контролировавшей Рим в 1980-х годах прошлого века банды Мальяны Энрико Де Педиса. Он был убит в 1990 году бывшими пособниками и невероятным образом удостоился чести быть похороненным в одной из центральных римских церквей, принадлежащей ордену «Опус деи». Банду Мальяны подозревали в причастности к похищению Орланди. Некоторые надеялись, что вместе с останками преступника, которые были перенесены из церкви, может быть обнаружено и тело девушки, но этого не произошло.

Последним актом стало обнаружение человеческих останков на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать девушке. Впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, потому что анализ ДНК указал, что кости принадлежат мужчине, скончавшемуся с большой вероятностью до 1980 года.

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