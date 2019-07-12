Более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке Китая, 14 человек числятся пропавшими без вести, сообщило в пятницу управление по чрезвычайным ситуациям Китая.

Дожди не прекращаются в восьми южных и восточных провинциях Китая уже почти месяц, сильнее всего пострадали провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу. Всего в зоне бедствия оказались 5,3 миллиона человек из 49 городов и 277 уездов.

Власти эвакуировали в безопасные места 356 тысяч местных жителей, еще 153 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.

Разгул стихии принес серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, пострадали более 370 тысяч гектар посевных площадей, разрушены 9,3 тысячи построек, прямой экономический ущерб оценивается в 13,3 миллиарда юаней (почти 2 миллиарда долларов).

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