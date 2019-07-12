Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Трамп планирует добиться от каждого министерства и управления федеральной власти данных о гражданстве жителей.

«Они должны передать все имеющиеся в их распоряжении записи немедленно», — потребовал Трамп.

Также он рассказал, что предлагал обойтись без указа и включить в перепись населения в 2020 году графу о гражданстве, но ничего не вышло.

Трамп пообещал заглянуть «под каждый камень» и узнать, сколько в стране осталось американцев.

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