Сотрудник Google Дэвид Монсис сделал чистосердечное признание и рассказал, что в корпорации постоянно прослушивают голосовые команды пользователей, которые те отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Об этом сообщает ТАСС.

Монсис отметил, что с голосами людей по всему миру также работают лингвисты, которые помогают распознавать речь людей и совершенствовать сервис. Однако личные данные, фамилии и имена людей, которых прослушивают сотрудники Google остаются неизвестными. Также работникам категорически запрещается транскрибировать разговоры или другие звуки на фоне речей пользователей.

«Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки», — добавил Монсис.

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