Палата представителей конгресса США одобрила инициативу, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию со слушаний вел телеканал C-Span.

Авторами поправки к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год выступили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

По словам Шермана, речь идет о невозможности для американских граждан совершать новые сделки с госдолгом России. «Предусмотрен и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом», — заявил он.

Отмечается, что проект оборонного бюджета пока не одобрен. Документ должны утвердить палата представителей и Сенат, после чего его отправят на подпись главе государства Дональду Трамп.

Minval.az