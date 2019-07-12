Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич во время интервью Ксении Собчак рассказал про свой опыт употребления ЛСД и марихуаны.

Музыкант отметил, что не считает ЛСД наркотиком, так как это вещество относится к галлюциногенам и не вызывает физического привыкания. «Нельзя подсесть до ломок. Привыкание может быть чисто психологическое, тебе просто понравилось», — отметил он и добавил, что вся рок-культура создавалась под сильнейшим влиянием ЛСД.

Отвечая на вопрос про свой первый психоделический трип, артист вспомнил, что тогда сделал для себя открытие: «Музыка, которая написана без ЛСД, звучит точно так же. Музыка которая была написана под ЛСД, начинает звучать абсолютно по-другому. То есть это какой-то скрытый ключ, который работает, когда ты входишь в это же состояние. И это было безумно интересно».

Собчак поинтересовалась, не было ли у исполнителя желания написать свою музыку в состоянии измененного сознания, однако Макаревич признался, что в таких случаях он не может играть. Он рассказал, что употребил в 70-е годы марихуану, после чего должен был выступать. «Я вышел на сцену, начиналась песня «Солнечный остров скрылся в туман», я понял, что барабаны и бас — это так красиво, что не надо им мешать и точно не надо петь. Я сел и заслушался», — поделился лидер «Машины времени».

Он также признался, что пробовал грибы и аяуаску — галлюциногенный отвар, традиционно изготовляемый шаманами бассейна Амазонки для общения с духами. При этом Макаревич подчеркнул, что не занимается пропагандой наркотиков и не поддерживает легализацию каких-либо веществ, кроме марихуаны, пишет «Лента.ру».

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